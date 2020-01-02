В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

В управлении пояснили, что 1 января в полицию обратилась жительница села Заливино с сообщением о том, что ее сын не вернулся домой.

"В результате поисковых мероприятий сегодня около 12 часов дня (09.00 мск) мальчик был найден мертвым примерно в полукилометре от села. При осмотре тела телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным, смерть подростка наступила от общего переохлаждения организма", - говорится в сообщении.

По данным СК, вечером 31 декабря подросток ушел в гости к друзьям отмечать Новый год, после чего около 03.00 (00.00 мск) вернулся к себе в дом, но ошибочно позвонил в соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, подросток выбежал на улицу и домой больше не вернулся, телефон он забыл у друзей. В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего.