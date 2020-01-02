Фонд "Доктор Лиза" проведет праздничный обед для бездомных в Москве

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Фонд "Доктор Лиза" в четверг и субботу проведет на Площади трех вокзалов в Москве праздничный обед для бездомных, рассказала РИА Новости директор Фонда Наталья Авилова

Авилова рассказала, что традиция устраивать праздничные обеды сохранилась со времен, когда кормления организовывала Елизавета Глинка ("Доктор Лиза"). Предновогодний обед Фонд уже провел 28 декабря, помимо традиционной горячей пищи волонтеры и Дед Мороз раздали бездомным мандарины, конфеты и чистые футболки.

"Все новогодние праздничные дни мы не отменяем кормления. Мы ездим на вокзал каждый четверг и каждую субботу, поэтому и второго числа, и четвертого числа у нас будет не обычный обед, а праздничный", - сказала Авилова РИА Новости.

Волонтеров в праздничные дни будет больше, чем обычно - "люди хотят свои праздники провести не за новогодним праздничным столом или где-то на дачах, а действительно помочь людям", отметила Авилова. На четверг и субботу в очередь записались уже более 25 человек.

"У нас есть уже даже смены, потому что мы не всех добровольцев можем принять. Важно не забывать, что бездомные люди в особенности нуждаются в своем кусочке радости и заботы в эти новогодние дни, чтобы чувствовать себя не такими одинокими", - отметила директор Фонда.