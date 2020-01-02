Россия зафиксировала 17 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – пять, Идлиб – пять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Хама – четыре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.