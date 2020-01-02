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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-02T11:25+0300
https://ria.ru/20200102/1563072243.html
Россия зафиксировала 17 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/37/1562783711_0:149:2145:1356_1036x0_80_0_0_43b3f1c514abe00f5d5508601dbd9474.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 17 нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:25 02.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОсвобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – пять, Идлиб – пять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Хама – четыре", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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