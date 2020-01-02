МИД Китая призвал не препятствовать диалогу по Корейскому полуострову

ПЕКИН, 2 янв - РИА Новости. Действия, препятствующие диалогу и ведущие к нагнетанию обстановки на Корейском полуострове, неприемлемы, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи, что Пхеньян будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
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"В настоящий момент нагнетание обстановки и действия, не способствующие диалогу, неприемлемы", - сказал на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Китая.
Он выразил надежду на то, что задействованные стороны, в особенности США и КНДР, будут придерживаться диалога и консультаций, будут идти навстречу друг другу и искать способ сдвинуться с мёртвой точки, а также делать реальные усилия для содействия политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова.