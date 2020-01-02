МИД Китая призвал не препятствовать диалогу по Корейскому полуострову

"В настоящий момент нагнетание обстановки и действия, не способствующие диалогу, неприемлемы", - сказал на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Он выразил надежду на то, что задействованные стороны, в особенности США и КНДР, будут придерживаться диалога и консультаций, будут идти навстречу друг другу и искать способ сдвинуться с мёртвой точки, а также делать реальные усилия для содействия политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова.