СМИ: Варфоломей отверг инициативу о всеправославном совещании

АФИНЫ, 2 янв - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей "строго ответил" на письмо патриарха Иерусалимского Феофила с предложением собрать предстоятелей всех православных церквей, сообщает блог "Свет Фанара". Блог освещает деятельность Фанара - стамбульской резиденции Варфоломея.
Иерусалимский патриарх предложил всем предстоятелям поместных Церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Данная инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Аналогичное предложение высказали и глава Албанской церкви архиепископ Анастасий, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской церквей.
Блог "Свет Фанара" утверждает, что Феофил направил письмо "по указанию Московского патриархата".
"Согласно журналистским источникам, письмо Вселенскому патриарху и другим греко-говорящим предстоятелям написано на английском языке, что происходит впервые. Вселенский патриарх Варфоломей ответил на письмо Феофила Иерусалимского по-гречески и в строгом тоне, считая патриарха Иерусалимского абсолютно некомпетентным делать такого рода действия", - пишет блог.
По его данным, ответ будет опубликован.
Блог пишет, что инициатива Феофила Иерусалимского не получает положительного отклика от большинства православных священников, даже тех, кто высказался против украинской автокефалии.
27 декабря 2019, 22:07Религия и мировоззрениеЭксперт: Константинополь устранился от поддержки СПЦ в Черногории
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.