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Религия и мировоззрение
2020-01-02T11:18+0300
https://ria.ru/20200102/1563072147.html
СМИ: Варфоломей отверг инициативу о всеправославном совещании
https://cdn22.img.ria.ru/images/156007/74/1560077441_0:160:720:565_1036x0_80_0_0_3a99c1974c7b6c2b42cc28bc23f3531c.jpg
РИА Новости

СМИ: Варфоломей отверг инициативу о всеправославном совещании

11:18 02.01.2020
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© Фото : Ecumenical Patriarchate’s Press ServiceВизит Патриарха Варфоломея на Афон
Визит Патриарха Варфоломея на Афон
© Фото : Ecumenical Patriarchate’s Press Service
Визит Патриарха Варфоломея на Афон . Архивное фото
АФИНЫ, 2 янв - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей "строго ответил" на письмо патриарха Иерусалимского Феофила с предложением собрать предстоятелей всех православных церквей, сообщает блог "Свет Фанара". Блог освещает деятельность Фанара - стамбульской резиденции Варфоломея.
Иерусалимский патриарх предложил всем предстоятелям поместных Церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Данная инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Аналогичное предложение высказали и глава Албанской церкви архиепископ Анастасий, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской церквей.
Духовенство и верующие сербской православной церкви в Подгорице перед рассмотрением закона о вероисповедании в парламенте
31 декабря 2019, 01:43Религия и мировоззрение
Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
Блог "Свет Фанара" утверждает, что Феофил направил письмо "по указанию Московского патриархата".
"Согласно журналистским источникам, письмо Вселенскому патриарху и другим греко-говорящим предстоятелям написано на английском языке, что происходит впервые. Вселенский патриарх Варфоломей ответил на письмо Феофила Иерусалимского по-гречески и в строгом тоне, считая патриарха Иерусалимского абсолютно некомпетентным делать такого рода действия", - пишет блог.
По его данным, ответ будет опубликован.
Блог пишет, что инициатива Феофила Иерусалимского не получает положительного отклика от большинства православных священников, даже тех, кто высказался против украинской автокефалии.
Объявление о службе патриарха Варфоломея в базилике Ахиропиитос в Салониках 19 октября 2019 года
27 декабря 2019, 22:07Религия и мировоззрение
Эксперт: Константинополь устранился от поддержки СПЦ в Черногории
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Русская православная церковьСтамбулУкраинарелигияВ мире
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