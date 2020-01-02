СМИ: Варфоломей отверг инициативу о всеправославном совещании

АФИНЫ, 2 янв - РИА Новости. Константинопольский патриарх Константинопольский патриарх Варфоломей "строго ответил" на письмо патриарха Иерусалимского Феофила с предложением собрать предстоятелей всех православных церквей, сообщает блог "Свет Фанара". Блог освещает деятельность Фанара - стамбульской резиденции Варфоломея.

Иерусалимский патриарх предложил всем предстоятелям поместных Церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Данная инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Аналогичное предложение высказали и глава Албанской церкви архиепископ Анастасий, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской церквей.

Блог "Свет Фанара" утверждает, что Феофил направил письмо "по указанию Московского патриархата".

"Согласно журналистским источникам, письмо Вселенскому патриарху и другим греко-говорящим предстоятелям написано на английском языке, что происходит впервые. Вселенский патриарх Варфоломей ответил на письмо Феофила Иерусалимского по-гречески и в строгом тоне, считая патриарха Иерусалимского абсолютно некомпетентным делать такого рода действия", - пишет блог.

По его данным, ответ будет опубликован.

Блог пишет, что инициатива Феофила Иерусалимского не получает положительного отклика от большинства православных священников, даже тех, кто высказался против украинской автокефалии.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.