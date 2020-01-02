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В ДТП с микроавтобусом в Камбодже погибли восемь человек
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РИА Новости

В ДТП с микроавтобусом в Камбодже погибли восемь человек

11:16 02.01.2020 (обновлено: 11:28 02.01.2020)
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© AP Photo / Heng SinithКарета скорой помощи в Камбодже
Карета скорой помощи в Камбодже
© AP Photo / Heng Sinith
Карета скорой помощи в Камбодже. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Восемь человек погибли, девять серьезно пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Камбоджи, сообщает газета Khmer Times со ссылкой на автоинспекцию провинции Кампонгспы.
"Восемь человек, включая беременную женщину, скончались на месте происшествия. Еще девять человек получили серьезные ранения", - сказал глава отделения автомобильной инспекции в провинции Син Сованти, которого цитирует газета.
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По его словам, водитель микроавтобуса также погиб, в то время как человек, находившийся за рулем грузовика, сбежал с места аварии. Сейчас ведутся его поиски. Пострадавшие были направлены в больницы, где им оказывается помощь.
Как сообщил Сованти, по предварительным данным, инцидент произошел, когда водитель микроавтобуса на высокой скорости пытался обогнать автомобиль, в результате чего врезался в грузовик, движущийся по встречной полосе. Проводится расследование аварии.
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