В ДТП с микроавтобусом в Камбодже погибли восемь человек

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Восемь человек погибли, девять серьезно пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Камбоджи, сообщает газета Khmer Times со ссылкой на автоинспекцию провинции Кампонгспы.
"Восемь человек, включая беременную женщину, скончались на месте происшествия. Еще девять человек получили серьезные ранения", - сказал глава отделения автомобильной инспекции в провинции Син Сованти, которого цитирует газета.
По его словам, водитель микроавтобуса также погиб, в то время как человек, находившийся за рулем грузовика, сбежал с места аварии. Сейчас ведутся его поиски. Пострадавшие были направлены в больницы, где им оказывается помощь.
Как сообщил Сованти, по предварительным данным, инцидент произошел, когда водитель микроавтобуса на высокой скорости пытался обогнать автомобиль, в результате чего врезался в грузовик, движущийся по встречной полосе. Проводится расследование аварии.