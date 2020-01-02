В ДТП с микроавтобусом в Камбодже погибли восемь человек

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Восемь человек погибли, девять серьезно пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Восемь человек погибли, девять серьезно пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Камбоджи , сообщает газета Khmer Times со ссылкой на автоинспекцию провинции Кампонгспы.

"Восемь человек, включая беременную женщину, скончались на месте происшествия. Еще девять человек получили серьезные ранения", - сказал глава отделения автомобильной инспекции в провинции Син Сованти, которого цитирует газета.

По его словам, водитель микроавтобуса также погиб, в то время как человек, находившийся за рулем грузовика, сбежал с места аварии. Сейчас ведутся его поиски. Пострадавшие были направлены в больницы, где им оказывается помощь.