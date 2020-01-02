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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-02T11:15+0300
https://ria.ru/20200102/1563072080.html
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

11:15 02.01.2020
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© Фото : SANAЛагерь беженцев
Лагерь беженцев
© Фото : SANA
Лагерь беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Свыше 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 700 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 029 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 312 человек (женщин – 94, детей – 159), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 717 человек (женщин – 215, детей – 366)", - говорится в сообщении.
Дамаск на рассвете
Вчера, 19:10
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По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки специалисты разминировали в Дамаске и Земрин (провинция Дераа) 2,8 гектара территории, а также уничтожили 43 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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