В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Свыше 300 человек вернулись из Свыше 300 человек вернулись из Ливана Сирию за сутки, еще свыше 700 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 029 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 312 человек (женщин – 94, детей – 159), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 717 человек (женщин – 215, детей – 366)", - говорится в сообщении.

По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки специалисты разминировали в Дамаске и Земрин (провинция Дераа) 2,8 гектара территории, а также уничтожили 43 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.