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Адвокат прокомментировал просьбу Нетаньяху об иммунитете
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РИА Новости

Адвокат прокомментировал просьбу Нетаньяху об иммунитете

11:01 02.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв — РИА Новости. Просьба премьер-министра Биньямина Нетаньяху предоставить ему парламентскую неприкосновенность является попыткой затянуть процесс, но надолго этой меры не хватит, сказал РИА Новости адвокат Александр Гамбарян.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому были предъявлены обвинения по трём делам, в среду заявил, что подаёт просьбу спикеру Кнессета о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
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"Всё очень сложно и запутано. Дело в том, что закон четко не предписывает того, что премьер-министр в случае подачи против него обвинительного заключения, должен уволиться. Поэтому у Биньямина Нетаньяху впереди есть несколько уровней боя. Первая позиция – это просьба о том, чтобы ему была полная депутатская неприкосновенность и чтобы специальная комиссия Кнессета подала на голосование и решила то, что его нельзя привлекать к уголовной ответственности, пока он в Кнессете", - сказал Гамбарян.
При этом адвокат отметил, что в юридическом кругу к такой возможности относятся скептически. "Среди юристов израильских существует полный консенсус в том, что, в конце концов, будет подано обвинительное заключение. Не сможет израильская система права потерпеть такого, чтобы против таких вещей просто не было подано обвинительное заключение. Никто не верит, что долгосрочной перспективе это сыграет", - добавил он.
По словам Гамбаряна, "в войне, которую ведёт сейчас Нетаньяху с прокуратурой, важен каждый рубеж". "Есть много битв и одна из них - это как минимум отложить подачу обвинительного заключения... В уголовных делах всегда нужно тянуть и затягивать. Для Биньямина Нетаньяху сейчас граница эта первая - просьба о депутатской неприкосновенности. Надолго этого все равно не хватит, это временная мера. Все понимают, что будет подано обвинительное заключение", - сказал адвокат.
Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000", в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах "2000" и "1000". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
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