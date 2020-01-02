Адвокат прокомментировал просьбу Нетаньяху об иммунитете

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв — РИА Новости. Просьба премьер-министра Просьба премьер-министра Биньямина Нетаньяху предоставить ему парламентскую неприкосновенность является попыткой затянуть процесс, но надолго этой меры не хватит, сказал РИА Новости адвокат Александр Гамбарян.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому были предъявлены обвинения по трём делам, в среду заявил, что подаёт просьбу спикеру Кнессета о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.

"Всё очень сложно и запутано. Дело в том, что закон четко не предписывает того, что премьер-министр в случае подачи против него обвинительного заключения, должен уволиться. Поэтому у Биньямина Нетаньяху впереди есть несколько уровней боя. Первая позиция – это просьба о том, чтобы ему была полная депутатская неприкосновенность и чтобы специальная комиссия Кнессета подала на голосование и решила то, что его нельзя привлекать к уголовной ответственности, пока он в Кнессете", - сказал Гамбарян.

При этом адвокат отметил, что в юридическом кругу к такой возможности относятся скептически. "Среди юристов израильских существует полный консенсус в том, что, в конце концов, будет подано обвинительное заключение. Не сможет израильская система права потерпеть такого, чтобы против таких вещей просто не было подано обвинительное заключение. Никто не верит, что долгосрочной перспективе это сыграет", - добавил он.

По словам Гамбаряна, "в войне, которую ведёт сейчас Нетаньяху с прокуратурой, важен каждый рубеж". "Есть много битв и одна из них - это как минимум отложить подачу обвинительного заключения... В уголовных делах всегда нужно тянуть и затягивать. Для Биньямина Нетаньяху сейчас граница эта первая - просьба о депутатской неприкосновенности. Надолго этого все равно не хватит, это временная мера. Все понимают, что будет подано обвинительное заключение", - сказал адвокат.