В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Нововведения позволят водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.
При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора обязательного страхования, запросив необходимую информацию в автоматизированной системе.
Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае, однако до сих пор не были прописаны в ПДД, что часто становилось причиной конфликтов на дорогах.
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