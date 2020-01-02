Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T13:04+0300
https://ria.ru/20200102/1563071956.html
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156307/17/1563071754_0:0:2928:1646_1036x0_80_0_0_96b932af35a77ac1899af04ab80710af.jpg
РИА Новости

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

11:00 02.01.2020 (обновлено: 13:04 02.01.2020)
278841
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Сверка номеров автомобиля автовладельца при процедуре снятия и постановки на учет в ГИБДД
Вчера, 12:21
В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Нововведения позволят водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.
При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора обязательного страхования, запросив необходимую информацию в автоматизированной системе.
Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае, однако до сих пор не были прописаны в ПДД, что часто становилось причиной конфликтов на дорогах.
Место ДТП в Москве
27 декабря 2019, 08:00
Новый год — новое ОСАГО: как будут менять "автогражданку"
46542221818109
Обсудить 14
ОСАГОГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я против ОСАГО категорически-почему я должен расплачиваться своими деньгами за чужие косяки??? Кому надо-страхуйтесь добровольно сколько хотите -меня это НЕ касается.Опять коллективная ответственность за идиотизм одиночек!!Первобытно -общинный строй.
2 января, 11:25
opexobo67
131002457
Флешку что ли возить с собой? Сунул ему в рожу и пусть идёт разглядывает на ноутбуке))) А ещё лучше отсканировать полис в масштабе 1:10, чтобы ментяра помучался. Закон говорит об электронном виде, масштаб там не оговорен. Чьи проблемы? Правильно, его!
2 января, 11:11
General2810
661300150
Рекомендуем
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Пачки денег
"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Сцена шоу Голос
Финалист "Голоса" из команды Шнурова извинился перед Гагариной
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
В детской реанимации
Врачи рассказали о состоянии ребенка, сбитого машиной под Волгоградом
Листы с денежными купюрами
В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
Евгений Шаталов, российский доброволец, переданный ЛНР в рамках обмена 29 декабря 2019 года.
Бывший пленник "Айдара" рассказал о перенесенных пытках
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Участник шоу Голос Аскер Бербеков
Назван победитель восьмого сезона "Голоса"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Украинский телеведущий назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12Прокуратура в Твери начала проверку после хлопка газа в жилом доме
13:04ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями
13:04В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
12:52Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
12:47Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"
12:43Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
12:40Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
12:39В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
12:30В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
12:24Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
12:15Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади
12:13Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
12:12ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
12:05В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек
12:04На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
12:03Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
12:02Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
12:02Ученые нашли способ снизить платежи за воду
12:01Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
12:00В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
Лента новостейМолния