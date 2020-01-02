После пожара в Астрахани спасатели выясняют судьбу двух человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Спасатели устанавливают местонахождение двух жильцов дома, который загорелся в Астрахани в четверг, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади порядка 800 квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности. Восемь человек эвакуированы.
"В настоящее время двоих человек, которые есть в списках жильцов, не могут найти. Их местонахождение устанавливается", - сказал собеседник. Он добавил, что в 7.57 мск открытое горение было ликвидировано, "идет проливка и разбор".
Ранее сообщалось, что загоревшееся здание примыкает к памятнику градостроительства и архитектуры регионального значения - Дому Максимовой. Он построен во второй половине XIX века. По данным из открытых источников, там находится салон красоты.