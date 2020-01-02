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Госслужащих из США в Мексике предупредили об опасности из-за стрельбы
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РИА Новости

Госслужащих из США в Мексике предупредили об опасности из-за стрельбы

10:48 02.01.2020
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© AP Photo / Gregory BullСотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
© AP Photo / Gregory Bull
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Генеральное консульство США в приграничном мексиканском городе Нуэво Ларедо, штат Тамаулипас, рекомендовало американским госслужащим принять меры предосторожности из-за сообщений о стрельбе.
"Консульство получило сообщения о перестрелках в разных частях города Нуэво Ларедо. Госслужащим США рекомендовано найти укрытие", - говорится в сообщении на официальной странице представительства в Twitter.
В ноябре это американское консульство запретило сотрудникам покидать пределы представительства и ввело комендантский час в связи с участившимися актами насилия, в которых за несколько дней погибли восемь человек, включая одного военнослужащего.
Как отмечает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ, за текущую неделю в результате перестрелок в городе погибли три человека.
Мексика
17 ноября 2019, 04:09
Генконсульство США в Мексике ввело комендантский час
Штат Тамаулипас на восточном побережье Мексики является одним из ключевых регионов в системе наркотрафика, а также зоной, где неоднократно происходили массовые убийства в результате конфликтов наркокартелей. В настоящее время за территорию ведется борьба между тремя картелями.
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