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Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
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РИА Новости

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

10:47 02.01.2020 (обновлено: 11:04 02.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 01:19
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"Все это комическая ситуация. Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке. И, резюмируя свой вопрос-посыл, в заключение говорит, что мы все украинцы. Не могу согласиться с президентом Зеленским… Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году. Лучший подарок, который Украина может сделать нам, крымчанам, в 2020 году, — это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома, России", — сказал РИА Новости Умеров.
По его мнению, фразу на крымско-татарском нужно было адресовать не крымчанам, а лидерам организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, сбежавшим из Крыма после воссоединения с Россией.
*Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
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Владимир ЗеленскийКрымУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Насчёт татар в Крыму, кто там бывает прекрасно знает отношение их к Украине и РФ. Короче, 50/50. Я бы даже сочуствующим Украине дал чуть больше. Всё таки Москва сильно зажала их права. да и репрессии ни кто не отрицает, Киев так жёстко с ними не поступал.
2 января, 11:00
Daniel Millet
269105185
Хороший ответ!
2 января, 10:51
Стас Титов
14220005
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