СМИ: экс-глава Nissan Гон носил с собой еще один французский паспорт

Как стало известно телекомпании, помимо трех паспортов, находившихся у адвокатов, по разрешению суда в мае прошлого года ему был сделан еще один французский паспорт, который находился в портативном сейфе. Ключ от него хранился у адвокатов. Скорее всего, именно по этому паспорту экс-главе автоконцерна удалось въехать в Ливан. Однако это не объясняет того, каким образом Гону удалось обойти японскую иммиграционную службу – система должна была автоматически запретить выезд по имени владельца. Токийская прокуратура считает, что выезд из Японии был совершен нелегально.

Карлос Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года. Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане. Существует несколько версий того, как ему удалось обойти охрану и японскую иммиграционную службу. Согласно одной из них на рождество в его доме был организован праздничный концерт. Скорее всего, в роли "музыкантов" выступали сотрудники некоей частной охранной фирмы. После концерта Гон покинул стены дома в футляре от музыкального инструмента. Затем он был доставлен в один из аэропортов, скорее всего, в районе Кансай, откуда покинул Японию на частном самолете. Существует мнение, что он и в самолете находился в футляре от музыкального инструмента – иначе сложно объяснить, как ему удалось обойти бдительность паспортного контроля. В то же время ливанская сторона утверждает, что Гон въехал в страну легально, и поводов для его преследования нет. Три паспорта Гона – ливанский, французский и бразильский – находились у адвокатов. Возникло предположение, что он мог покинуть страну по паспорту, сделанному на другое имя. Таким образом, тень падает на консульские службы стран, гражданином которых он являлся.