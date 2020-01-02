СМИ: экс-глава Nissan Гон носил с собой еще один французский паспорт

ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сбежавший из Японии, носил с собой еще один французский паспорт, сообщил телеканал NHK в четверг.
Карлос Гон, отпущенный в апреле прошлого года под залог около 15 миллионов долларов и подписку о невыезде, 30 декабря сбежал от японского правосудия и приехал в Ливан. Ранее сообщалось, что три паспорта Гона – ливанский, французский и бразильский – находились у его адвокатов. В то же время ливанская сторона утверждает, что Гон прибыл в страну легально, предъявив французский паспорт на свое имя.
Как стало известно телекомпании, помимо трех паспортов, находившихся у адвокатов, по разрешению суда в мае прошлого года ему был сделан еще один французский паспорт, который находился в портативном сейфе. Ключ от него хранился у адвокатов. Скорее всего, именно по этому паспорту экс-главе автоконцерна удалось въехать в Ливан. Однако это не объясняет того, каким образом Гону удалось обойти японскую иммиграционную службу – система должна была автоматически запретить выезд по имени владельца. Токийская прокуратура считает, что выезд из Японии был совершен нелегально.
Карлос Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года. Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане. Существует несколько версий того, как ему удалось обойти охрану и японскую иммиграционную службу. Согласно одной из них на рождество в его доме был организован праздничный концерт. Скорее всего, в роли "музыкантов" выступали сотрудники некоей частной охранной фирмы. После концерта Гон покинул стены дома в футляре от музыкального инструмента. Затем он был доставлен в один из аэропортов, скорее всего, в районе Кансай, откуда покинул Японию на частном самолете. Существует мнение, что он и в самолете находился в футляре от музыкального инструмента – иначе сложно объяснить, как ему удалось обойти бдительность паспортного контроля. В то же время ливанская сторона утверждает, что Гон въехал в страну легально, и поводов для его преследования нет. Три паспорта Гона – ливанский, французский и бразильский – находились у адвокатов. Возникло предположение, что он мог покинуть страну по паспорту, сделанному на другое имя. Таким образом, тень падает на консульские службы стран, гражданином которых он являлся.
Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также в четверг начала обыск в его доме.
31 декабря 2019, 06:46Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"