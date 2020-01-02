СК начал проверку после хлопка газа в Твери

Хлопок бытового газа произошел 2 января, в 6.40 в квартире, расположенной на третьем этаже дома № 19 по бульвару Гусева. В результате происшествия в квартире выбиты окна, пострадали два человека, которым оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице.