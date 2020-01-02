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СК начал проверку после хлопка газа в Твери
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РИА Новости

СК начал проверку после хлопка газа в Твери

10:37 02.01.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту хлопка газа в жилом доме в Твери, в результате которого пострадали два человека, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Хлопок бытового газа произошел 2 января, в 6.40 в квартире, расположенной на третьем этаже дома № 19 по бульвару Гусева. В результате происшествия в квартире выбиты окна, пострадали два человека, которым оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице.
Скорая помощь
3 декабря 2019, 20:36
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме под Белгородом
"Московским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования двух человек в результате хлопка бытового газа в жилом доме", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются жильцы дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Следственный комитет РФТверская областьРоссияТверьПроисшествия
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