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РИА Наука
2020-01-02T10:34+0300
https://ria.ru/20200102/1563071608.html
В Новосибирске в 2020 году начнут строить сибирский синхротрон СКИФ
https://cdn23.img.ria.ru/images/149834/54/1498345476_0:118:3221:1930_1036x0_80_0_0_4874541b5afd3fab76fe88174838e8b8.jpg
РИА Новости

В Новосибирске в 2020 году начнут строить сибирский синхротрон СКИФ

10:34 02.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 янв - РИА Новости. Жесткие сроки ввода в эксплуатацию в Новосибирске синхротрона четвертого поколения СКИФ требуют начала работ по его возведению в 2020 году, ученые готовы начать производство оборудования сразу же после поступления финансирования.
Правительство России выделило из федерального бюджета 37,1 миллиарда рублей на ближайшие пять лет на строительство центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП СКИФ) в новосибирском Академгородке, документ 26 декабря был опубликован на официальном портале правовой информации.
"Что касается СКИФа, то уверенность абсолютная, потому что президентом страны поставлены очень жесткие сроки. Если раньше мы и ученые ориентировались на ввод первой очереди в 2024 году, то сегодня определена абсолютно конкретная дата - 31 декабря 2023 года. Для того чтобы уверенно выдержать эти жесточайшие сроки, конечно, к началу строительно-монтажных работ нужно приступить в 2020 году", - сказал журналистам губернатор Андрей Травников.
Он отметил, что уже произведен отбор проектной организации, фактически началась разработка проектно-сметной документации для реализации проекта.
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В свою очередь, директор Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) Павел Логачев сообщил журналистам, что специалисты готовы развернуть масштабные работы по производству оборудования для СКИФа сразу же после поступления федерального финансирования. Академик отметил, что сжатые сроки реализации проекта требуют, чтобы деньги поступили в крайнем случае в марте.
Синхротрон СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других. Реализация проекта СКИФ в Новосибирске ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0".
Центр коллективного пользования "СКИФ" будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 31 декабря 2023 года, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 миллиарда рублей.
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РИА НаукаНовосибирск
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