При пожаре на заводе в Индии пострадали 14 человек

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четырнадцать человек, в том числе 13 пожарных, получили ранения в результате пожара на заводе в индийском городе Дели, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.
Пожар на заводе в Дели начался утром в четверг. Во время спасательной операции в здании произошел взрыв, который привел к его частичному обрушению. Ранее сообщалось, что под завалами находится несколько человек.
Как заявил представитель полиции Раджендра Сагар (Rajendra Sagar), пожарные взяли ситуацию под контроль. По данным телеканала NDTV, двое пожарных и один рабочий были спасены из-под завалов здания, они получили незначительные травмы. Как отмечает телеканал, по меньшей мере один человек все еще находится под завалами.
Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают 35 пожарных машин.