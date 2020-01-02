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При пожаре на заводе в Индии пострадали 14 человек
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РИА Новости

При пожаре на заводе в Индии пострадали 14 человек

10:32 02.01.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четырнадцать человек, в том числе 13 пожарных, получили ранения в результате пожара на заводе в индийском городе Дели, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.
Пожар на заводе в Дели начался утром в четверг. Во время спасательной операции в здании произошел взрыв, который привел к его частичному обрушению. Ранее сообщалось, что под завалами находится несколько человек.
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Как заявил представитель полиции Раджендра Сагар (Rajendra Sagar), пожарные взяли ситуацию под контроль. По данным телеканала NDTV, двое пожарных и один рабочий были спасены из-под завалов здания, они получили незначительные травмы. Как отмечает телеканал, по меньшей мере один человек все еще находится под завалами.
Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают 35 пожарных машин.
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