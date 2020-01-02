В Минюсте спрогнозировали выплаты по решениям ЕСПЧ за 2019 год

"Мы не видим большого увеличения, то есть речь будет идти как раз о 700 примерно миллионах рублей выплаты по году. Это примерно та же сумма, которая была в прошлом (2018) году. Речь обо всех решениях Европейского суда по правам человека в пользу российских граждан", - сказал Гальперин.