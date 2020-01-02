В Минюсте спрогнозировали выплаты по решениям ЕСПЧ за 2019 год

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Выплаты России по решениям Европейского суда по правам человека за 2019 год составят порядка 700 миллионов рублей, что сопоставимо с суммой компенсаций, выплаченных годом ранее, заявил РИА Новости уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.
"Мы не видим большого увеличения, то есть речь будет идти как раз о 700 примерно миллионах рублей выплаты по году. Это примерно та же сумма, которая была в прошлом (2018) году. Речь обо всех решениях Европейского суда по правам человека в пользу российских граждан", - сказал Гальперин.
По данным за 2018 год, Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсации причиненного вреда по решениям ЕСПЧ. Тогда Минюст сообщал, что это на 124 миллиона меньше, чем годом ранее, когда было выплачено около 904 миллионов рублей.
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