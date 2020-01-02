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В Приамурье усилили санитарный контроль из-за пневмонии в Китае
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РИА Новости

В Приамурье усилили санитарный контроль из-за пневмонии в Китае

10:30 02.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Медсестра. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает об усилении санитарно-карантинного контроля на границе из-за случаев внебольничной пневмонии в Китае.
"В связи с регистрацией в городе Ухань провинции Хубэй (КНР) случаев заболеваний пневмонией неизвестного происхождения усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Проводится профилактическая работа с туристами, выезжающими в Китайскую Народную Республику путем информирования на пункте пропуска с использованием системы голосового оповещения и бегущей строки", - говорится в сообщении.
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Также Роспотребнадзор по Амурской области просит минздрав региона обращать особое внимание на пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и внебольничной пневмонии.
"Обращено внимание на обязательный сбор эпидемиологического анамнеза и этиологической расшифровки заболеваний, немедленного информирования управления Роспотребнадзора по Амурской области в случае обращения подобных больных, прибывших с КНР",- сообщает ведомство.
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Амурская областьКитайОбщество
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