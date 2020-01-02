В Приамурье усилили санитарный контроль из-за пневмонии в Китае

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает об усилении санитарно-карантинного контроля на границе из-за случаев внебольничной пневмонии в Китае.
"В связи с регистрацией в городе Ухань провинции Хубэй (КНР) случаев заболеваний пневмонией неизвестного происхождения усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Проводится профилактическая работа с туристами, выезжающими в Китайскую Народную Республику путем информирования на пункте пропуска с использованием системы голосового оповещения и бегущей строки", - говорится в сообщении.
Также Роспотребнадзор по Амурской области просит минздрав региона обращать особое внимание на пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и внебольничной пневмонии.
"Обращено внимание на обязательный сбор эпидемиологического анамнеза и этиологической расшифровки заболеваний, немедленного информирования управления Роспотребнадзора по Амурской области в случае обращения подобных больных, прибывших с КНР",- сообщает ведомство.