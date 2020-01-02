В ГД внесут закон об усилении наказания за изготовление взрывчатки

НАЛЬЧИК, 2 янв – РИА Новости. Депутаты парламента Депутаты парламента Кабардино-Балкарии намерены во время предстоящей весенней сессии внести в Госдуму законодательную инициативу об усилении ответственности за незаконное изготовление взрывчатки, сообщила председатель комитета парламента по контролю и регламенту Елена Кансаева.

"В рамках весенней сессии планируется рассмотреть 17 законопроектов, внести в Госдуму одну законодательную инициативу, провести два публичных слушания, три круглых стола, 17 правительственных часов, а также пять расширенных и восемь выездных заседаний комитетов", - сказала Кансаева ранее на завершительном заседании осенней сессии регионального парламента.

Она уточнила РИА Новости, что законодательная инициатива, которая будет внесена в российский парламент, разработана совместно с депутатом Госдумы от региона, первым заместителем фракции "Единой России" Адальби Шхагошевым.