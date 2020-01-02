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В ГД внесут закон об усилении наказания за изготовление взрывчатки
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РИА Новости

В ГД внесут закон об усилении наказания за изготовление взрывчатки

10:27 02.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 2 янв – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии намерены во время предстоящей весенней сессии внести в Госдуму законодательную инициативу об усилении ответственности за незаконное изготовление взрывчатки, сообщила председатель комитета парламента по контролю и регламенту Елена Кансаева.
"В рамках весенней сессии планируется рассмотреть 17 законопроектов, внести в Госдуму одну законодательную инициативу, провести два публичных слушания, три круглых стола, 17 правительственных часов, а также пять расширенных и восемь выездных заседаний комитетов", - сказала Кансаева ранее на завершительном заседании осенней сессии регионального парламента.
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Она уточнила РИА Новости, что законодательная инициатива, которая будет внесена в российский парламент, разработана совместно с депутатом Госдумы от региона, первым заместителем фракции "Единой России" Адальби Шхагошевым.
"Она касается внесения изменений в статью 223.1 УК РФ в части усиления ответственности за незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств", - пояснила Кансаева.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Госдума РФОбщество
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