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Крымские власти планируют усилить международные контакты в 2020 году
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РИА Новости

Крымские власти планируют усилить международные контакты в 2020 году

10:26 02.01.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Международные отношения и контакты Крыма с регионами других стран в текущем году будут усилены, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы усилим напор на международной арене. Это будут выезды делегаций депутатов за рубеж, а также посещение Крыма иностранными гостями. Атмосфера вокруг Крыма меняется в лучшую сторону. На экспертном уровне все понимают, что вопрос статуса Крыма решен окончательно", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, политическое признание российского полуострова со стороны других государств произойдет само собой, как очевидная вещь.
"На политическом небосклоне этот процесс в ближайшие годы будет решен", - подчеркнул Константинов.
Владимир Константинов
Вчера, 10:37
Наступивший год станет для Крыма успешным, уверен глава парламента
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СимферопольКрымСевастопольПолитика
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