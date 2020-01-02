Крымские власти планируют усилить международные контакты в 2020 году

"Мы усилим напор на международной арене. Это будут выезды делегаций депутатов за рубеж, а также посещение Крыма иностранными гостями. Атмосфера вокруг Крыма меняется в лучшую сторону. На экспертном уровне все понимают, что вопрос статуса Крыма решен окончательно", - сказал РИА Новости Константинов.