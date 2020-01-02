Крымские власти планируют усилить международные контакты в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Международные отношения и контакты Крыма с регионами других стран в текущем году будут усилены, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы усилим напор на международной арене. Это будут выезды делегаций депутатов за рубеж, а также посещение Крыма иностранными гостями. Атмосфера вокруг Крыма меняется в лучшую сторону. На экспертном уровне все понимают, что вопрос статуса Крыма решен окончательно", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, политическое признание российского полуострова со стороны других государств произойдет само собой, как очевидная вещь.
"На политическом небосклоне этот процесс в ближайшие годы будет решен", - подчеркнул Константинов.