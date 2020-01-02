В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Отмечается, что злоумышленники проникли в дом, отжав окно в одной из комнат. Добычей преступников стал сейф, а также травматическое и охотничье ружья.
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Позднее полицейские нашли сейф вместе со всем содержимым в десяти-пятнадцати метрах от дома. Вероятнее всего, у грабителей не хватило сил, чтобы его унести.