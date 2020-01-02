Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T12:34+0300
https://ria.ru/20200102/1563071357.html
В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф
https://cdn21.img.ria.ru/images/152628/07/1526280757_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_c4762552ed889c99358c5b54e9ca71a7.jpg
РИА Новости

В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф

10:19 02.01.2020 (обновлено: 12:34 02.01.2020)
3232
© Depositphotos / kalinovskyВор
Вор
© Depositphotos / kalinovsky
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Отмечается, что злоумышленники проникли в дом, отжав окно в одной из комнат. Добычей преступников стал сейф, а также травматическое и охотничье ружья.
Руки в наручниках
13 декабря 2019, 15:22
В Воркуте 8-летняя девочка заперла в квартире вора
Позднее полицейские нашли сейф вместе со всем содержимым в десяти-пятнадцати метрах от дома. Вероятнее всего, у грабителей не хватило сил, чтобы его унести.
13981114
Обсудить 4
ГУ МВД России по г. МосквеМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Пачки денег
"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер
Сцена шоу Голос
Финалист "Голоса" из команды Шнурова извинился перед Гагариной
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Листы с денежными купюрами
В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
Актриса Mollie Fitzgerald
Актрису из "Первого мстителя" обвинили в убийстве матери
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Обстрел дома фейерверками в Уфе
В Уфе неизвестные обстреляли жилой дом петардами
Автомобиль Следственного комитета России
В Якутии после смерти школьника в новогоднюю ночь проведут проверку
Евгений Шаталов, российский доброволец, переданный ЛНР в рамках обмена 29 декабря 2019 года.
Бывший пленник "Айдара" рассказал о перенесенных пытках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12Прокуратура в Твери начала проверку после хлопка газа в жилом доме
13:04ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями
13:04В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
12:52Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
12:47Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"
12:43Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
12:40Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
12:39В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
12:30В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
12:24Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
12:15Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади
12:13Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
12:12ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
12:05В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек
12:04На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
12:03Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
12:02Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
12:02Ученые нашли способ снизить платежи за воду
12:01Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
12:00В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
Лента новостейМолния