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Правительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона
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РИА Новости

Правительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона

10:18 02.01.2020 (обновлено: 10:26 02.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.
Просьбы поступали вплоть до бегства Гона из Японии в Ливан в конце прошлого года. В частности, стало известно, что буквально за несколько дней до бегства 20 декабря президент Ливана Мишель Наим Аун во время визита заместителя министра иностранных дел Японии Судзуки Кэйсукэ лично обратился к нему с просьбой о выдаче. Представитель японского МИД ответил отказом, пояснив, что его страна "будет разбираться в деле на основании японского законодательства".
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
08:12
Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона
В то же время источники в правительстве отрицают связь между отказами Японии в выдаче Гона и его бегством.
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года. Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов).
Новости о бывшем главе концерна Nissan Карлосе Гоне на телеэкране в Токио, Япония
31 декабря 2019, 06:46
Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 31 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем Гон подтвердил, что находится в Ливане. Существует несколько версий того, как ему удалось обойти охрану и японскую иммиграционную службу. Согласно одной из них на рождество в его доме был организован праздничный концерт. Скорее всего, в роли "музыкантов" выступали сотрудники некоей частной охранной фирмы. После концерта Гон покинул стены дома в футляре от музыкального инструмента. Затем он был доставлен в один из аэропортов, скорее всего, в районе Кансай, где покинул Японию на частном самолете. Существует мнение, что он и в самолете находился в футляре от музыкального инструмента – иначе сложно объяснить, как ему удалось обойти бдительность паспортного контроля. В то же время ливанская сторона утверждает, что Гон покинул Японию легально и поводов для его преследования нет. Три паспорта Гона – ливанский, французский и бразильский – находились у адвокатов. Возникло предположение, что он мог покинуть страну по паспорту, сделанному на другое имя. Таким образом, тень падает на консульские службы стран, гражданином которых он являлся.
Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также в четверг начала обыск в его доме.
Карлос Гон
31 декабря 2019, 06:52
Экс-глава Nissan Гон въехал в Ливан под чужим именем, сообщает СМИ
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Карлос ГонЯпонияЛиванВ мире
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