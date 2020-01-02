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Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем
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РИА Новости

Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем

10:17 02.01.2020 (обновлено: 12:52 02.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал шабашем шествие в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве.
Ранее сообщалось, что около тысячи человек в Киеве приняли участие в факельном шествии к 111-й годовщине рождения Бандеры.
"Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями", — написал Аксенов на Facebook.
По его словам, "новогодние факельные шествия нацистов" — это очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма.
"Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века", — отметил Аксенов.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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По мнению Аксенова, "бандеровщина — проклятие Украины, главный фактор деградации и разрушения страны, идейное "топливо гражданской войны". "Это идеология, которая сочетает в себе звериную жестокость и хуторскую ограниченность, раздутое самомнение и холопство. Для большей части Украины она чужда и отвратительна, это "вирус", который создан искусственно и занесен извне. Невозможно построить государство на таком гнилом фундаменте", — подчеркнул Аксенов.
Бандера — лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА запрещено в России.
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Обсудить 27
Сергей Аксенов (политик)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Шествия "Отрядов Путина" на ютубе посмотрел бы...)))
2 января, 11:19
Ф.Ферапонтиков .
3200316
Интересно, а Путин и Медведев видели это? Как их Братья-Украинцы шагают!
2 января, 11:16
Юрий Иванов
7011111
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