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Против якутского депутата возбудили дело за избиение подчиненного
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РИА Новости

Против якутского депутата возбудили дело за избиение подчиненного

10:18 02.01.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Депутата якутского Государственного собрания (Ил Тумэн), который также является генеральным директором одной из нефтегазовых компаний региона, подозревают в избиении подчиненного. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Отмечается, что 19 декабря между подозреваемым и его подчиненным возник конфликт из-за разногласий "в сфере трудовых правоотношений". В результате потасовки пострадавший получил перелом носа, ссадины и гематомы.
Следователи возбудили в отношении депутата уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
21 декабря 2019, 08:27
В Якутии отреагировали на сообщения об избиении депутатом подчиненного
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СУ СК РФ по республике Саха (Якутия)ЯкутияПроисшествия
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