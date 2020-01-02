Против якутского депутата возбудили дело за избиение подчиненного

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Депутата якутского Государственного собрания (Ил Тумэн), который также является генеральным директором одной из нефтегазовых компаний региона, подозревают в избиении подчиненного. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Отмечается, что 19 декабря между подозреваемым и его подчиненным возник конфликт из-за разногласий "в сфере трудовых правоотношений". В результате потасовки пострадавший получил перелом носа, ссадины и гематомы.
Следователи возбудили в отношении депутата уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").
21 декабря 2019, 08:27В Якутии отреагировали на сообщения об избиении депутатом подчиненного