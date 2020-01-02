В Якутии после смерти школьника в новогоднюю ночь проведут проверку

ЯКУТСК, 2 янв – РИА Новости. СУСК проверяет причины смерти школьника в новогоднюю ночь в Таттинском районе Якутии, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
В среду в соцсетях стала распространяться информация, что в селе Баяга Таттинского улуса после встречи с одноклассниками 31 декабря на улице обнаружено тело девятиклассника.
"По факту смерти в новогоднюю ночь подростка … проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти школьника. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказала Дворецкая.
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