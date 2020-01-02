В Твери два человека пострадали при хлопке газа

ВОРОНЕЖ, 2 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в многоквартирном доме в Твери, 52 жильца были эвакуированы, сообщает в четверг администрация города.
"Сегодня, 2 января, в 6.40 (мск) в одной из квартир в доме №19 по бульвару Гусева в Твери предположительно произошел хлопок бытового газа. Из-за происшествия в квартире выбиты окна", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, в результате случившегося пострадали два человека.
"Сейчас им оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице", - говорится в сообщении.
По информации городских властей, спасателями были эвакуированы 52 человека, проживающих в подъезде. Их временно разместили в здании школы №48 и обеспечили горячим питанием. Сейчас решается вопрос о возможности возвращения людей в свои квартиры. Специалисты занимаются оценкой состояния здания.