В Твери два человека пострадали при хлопке газа

ВОРОНЕЖ, 2 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в многоквартирном доме в Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в многоквартирном доме в Твери , 52 жильца были эвакуированы, сообщает в четверг администрация города.

"Сегодня, 2 января, в 6.40 (мск) в одной из квартир в доме №19 по бульвару Гусева в Твери предположительно произошел хлопок бытового газа. Из-за происшествия в квартире выбиты окна", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, в результате случившегося пострадали два человека.

"Сейчас им оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице", - говорится в сообщении.