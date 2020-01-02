Актрису из "Первого мстителя" обвинили в убийстве матери

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Американскую актрису Молли Фитцджеральд арестовали по подозрению в убийстве матери, сообщили в полиции города Олейте (штат Канзас), где произошел инцидент.

По предварительным данным, 68-летняя Патрисия Фитцджеральд скончалась 20 декабря от ножевого ранения. Женщину дома обнаружили полицейские. Там же находилась и ее дочь, которую увезли в больницу с мелкими травмами.

По данным портала TMZ , актрису обвинили в непредумышленном убийстве.