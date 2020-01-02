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В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
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РИА Новости

В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

09:32 02.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Листы с денежными купюрами. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В новогодней лотерее в РФ помимо 1 миллиарда рублей, который выиграл билет из Москвы, были разыграны призы по 1 миллиону рублей - их получат 99 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"Помимо 1 миллиарда рублей было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников", - отметили в пресс-службе распространителя лотереи.
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Москва и Московская область заняли первую строчку в рейтинге самых везучих регионов по количеству миллионеров: здесь по 1 миллиону рублей выиграли сразу 20 жителей.
В топ самых везучих регионов по количеству миллионеров новогоднего розыгрыша попали также Санкт-Петербург (7 миллионеров), Республика Башкортостан (6 миллионеров), Ростовская область (5 миллионеров), Свердловская и Новосибирская области (по 4 миллионера).
Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28 801 695 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3 507 979 503 рубля.
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