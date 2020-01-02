Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T10:28+0300
https://ria.ru/20200102/1563070568.html
В трехэтажном доме в Астрахани ликвидировали открытое горение
https://cdn24.img.ria.ru/images/156307/15/1563071500_0:0:752:423_1036x0_80_0_0_4e5203b80aa67d834823c2ba3481b379.jpg
РИА Новости

В трехэтажном доме в Астрахани ликвидировали открытое горение

09:23 02.01.2020 (обновлено: 10:28 02.01.2020)
331
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской областиЗагорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской области
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на месте пожара в трехэтажном доме в Астрахани, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. Были эвакуированы восемь человек. На месте от МЧС работают 20 единиц техники и 58 человек личного состава.
В Грозном при пожаре в приюте сотрудники МЧС спасли более 170 кошек и собак
20 декабря 2019, 10:29
В Грозном пожарные спасли более 170 животных при возгорании в приюте
"В 08 часов 57 минут (07 часов 57 минут мск) на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
000000
Обсудить 0
АстраханьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник МЧС во время работы с радиоуправляемым роботизированным комплексом на учениях Молния-2017
После пожара в Астрахани спасатели выясняют судьбу двух человек
Сотрудники МЧС на месте пожара в Астрахани
Загоревшееся в Астрахани здание примыкает к памятнику архитектуры
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
В Астрахани загорелся жилой дом
Машина скорой помощи в Тайване
Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Обстрел дома фейерверками в Уфе
В Уфе неизвестные обстреляли жилой дом петардами
Сотрудник МЧС РФ
В Астрахани локализовали пожар в трехэтажном жилом доме
Автомобиль Следственного комитета России
Против якутского депутата возбудили дело за избиение подчиненного
Работа пожарно - спасательного центра
В Астрахани восемь человек эвакуировали из горящего дома
Пачки денег
"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
Школьникам в праздники бесплатно покажут метеорит в музее в Челябинске
Актриса Mollie Fitzgerald
Актрису из "Первого мстителя" обвинили в убийстве матери
Вор
В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф
QR-код
Салоны связи, заправки и кофейни начнут принимать оплату по QR-коду
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Скорая помощь, Индия
При пожаре на заводе в Индии пострадали 14 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями
13:04В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
12:52Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
12:47Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"
12:43Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
12:40Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
12:39В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
12:30В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
12:24Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
12:15Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади
12:13Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
12:12ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
12:05В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек
12:04На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
12:03Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
12:02Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
12:02Ученые нашли способ снизить платежи за воду
12:01Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
12:00В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
11:55В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния