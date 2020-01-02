В трехэтажном доме в Астрахани ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на месте пожара в трехэтажном доме в Астрахани, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. Были эвакуированы восемь человек. На месте от МЧС работают 20 единиц техники и 58 человек личного состава.
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"В 08 часов 57 минут (07 часов 57 минут мск) на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.