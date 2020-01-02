В трехэтажном доме в Астрахани ликвидировали открытое горение

Ранее сообщалось, что трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. Были эвакуированы восемь человек. На месте от МЧС работают 20 единиц техники и 58 человек личного состава.