Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал RT, какие витамины особенно необходимы людям зимой.
Специалист советует принимать витаминный курс в течение одного месяца. По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на витамины группы В, играющие ключевую роль в регуляции белкового и энергетического обмена.
Врач также обратил внимание на то, что для поддержания нормального функционирования мозга организму важно получать достаточное количество магния, марганца, калия, цинка и восполнять запасы витаминов А,С,Е.
Кроме того, Сергеев посоветовал делать на зиму заготовки – солить, квасить и мариновать мясо, овощи, грибы, фрукты и ягоды, чтобы сохранять в них витамины и минералы.
"К сожалению, ориентация на свежие импортные овощи, фрукты и плоды не всегда оправданна, так как производители не всегда выдерживают сроки их вызревания и они доставляются к нам с минимальным количеством витаминов", — заявил эксперт в комментарии RT.
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