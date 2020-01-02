Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал RT , какие витамины особенно необходимы людям зимой.

Специалист советует принимать витаминный курс в течение одного месяца. По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на витамины группы В, играющие ключевую роль в регуляции белкового и энергетического обмена.

Врач также обратил внимание на то, что для поддержания нормального функционирования мозга организму важно получать достаточное количество магния, марганца, калия, цинка и восполнять запасы витаминов А,С,Е.

Кроме того, Сергеев посоветовал делать на зиму заготовки – солить, квасить и мариновать мясо, овощи, грибы, фрукты и ягоды, чтобы сохранять в них витамины и минералы.