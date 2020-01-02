В Гонконге женщина заболела после поездки в район вспышки пневмонии

ПЕКИН, 2 янв - РИА Новости. Женщина госпитализирована и помещена в карантин в одной из больниц Женщина госпитализирована и помещена в карантин в одной из больниц Гонконга с признаками инфекции верхних дыхательных путей после поездки в Ухань, где произошла вспышка неизвестной вирусной пневмонии, сообщает газета South China Morning Post

Ранее комитет по вопросам здравоохранения города Ухань опубликовал экстренное заявление с сообщением о случаях пневмонии неизвестного происхождения и потребовал от медицинских учреждений вести статистку заболевших и сообщать в вышестоящую инстанцию. По данным властей, с начала декабря в городе было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных находится под контролем, еще два пациента пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.

"У нее симптомы инфекции верхних дыхательных путей и температура. Пациента рассказала, что была в Ухане", - рассказал источник в больнице. По его словам, женщина была госпитализирована в новогоднюю ночь. Она была изолирована в соответствии с предписанными правилами.

Источник также сообщил, что анализы на SARS, вспышка которого произошла в Гонконге 2013 году, показали отрицательный результат.

Ранее группа экспертов из Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР 31 декабря прибыла в Ухань для проведения эпидемиологического расследования и организации комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.