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В Гонконге женщина заболела после поездки в район вспышки пневмонии
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РИА Новости

В Гонконге женщина заболела после поездки в район вспышки пневмонии

08:43 02.01.2020
2006
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Капельницы . Архивное фото
ПЕКИН, 2 янв - РИА Новости. Женщина госпитализирована и помещена в карантин в одной из больниц Гонконга с признаками инфекции верхних дыхательных путей после поездки в Ухань, где произошла вспышка неизвестной вирусной пневмонии, сообщает газета South China Morning Post.
Ранее комитет по вопросам здравоохранения города Ухань опубликовал экстренное заявление с сообщением о случаях пневмонии неизвестного происхождения и потребовал от медицинских учреждений вести статистку заболевших и сообщать в вышестоящую инстанцию. По данным властей, с начала декабря в городе было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных находится под контролем, еще два пациента пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.
"У нее симптомы инфекции верхних дыхательных путей и температура. Пациента рассказала, что была в Ухане", - рассказал источник в больнице. По его словам, женщина была госпитализирована в новогоднюю ночь. Она была изолирована в соответствии с предписанными правилами.
Источник также сообщил, что анализы на SARS, вспышка которого произошла в Гонконге 2013 году, показали отрицательный результат.
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В Китае призвали не паниковать из-за вспышки неизвестной пневмонии
Ранее группа экспертов из Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР 31 декабря прибыла в Ухань для проведения эпидемиологического расследования и организации комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Проверка показала, что вспышка заболевания произошла на рынке морепродуктов. В настоящее время специалисты выясняют, какой это тип пневмонии, проводится изолированное лечение заболевших и дезинфекция местности. Тем временем в интернете распространились слухи о том, что это может быть SARS. Власти призвали население не паниковать, заверив, что даже в случае SARS в стране есть сформировавшаяся система профилактики и контроля этого заболевания.
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