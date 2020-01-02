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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
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РИА Новости

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

08:37 02.01.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЗакат над Авачинской бухтой
Закат над Авачинской бухтой
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Закат над Авачинской бухтой. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в четверг у берегов Камчатки, погибших и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
"По данным сейсмостанции "Петропавловск", землетрясение произошло днем 2 января 2020 года в акватории Тихого океана, на глубине 65 километров. Магнитуда подземного толчка составила 4,4", - говорится в сообщении.
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Как добавляет МЧС, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 67 километров северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
В результате землетрясения жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась, отметили в ведомстве.
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МЧС РФКамчатский крайЗемлетрясениеПроисшествия
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