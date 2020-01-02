У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в четверг у берегов Камчатки , погибших и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"По данным сейсмостанции "Петропавловск", землетрясение произошло днем 2 января 2020 года в акватории Тихого океана, на глубине 65 километров. Магнитуда подземного толчка составила 4,4", - говорится в сообщении.

Как добавляет МЧС, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 67 километров северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.