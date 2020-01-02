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Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона
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РИА Новости

Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона

08:12 02.01.2020 (обновлено: 08:24 02.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрезидент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
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Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон . Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Токийская прокуратура проводит в четверг обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, сообщает агентство Киодо.
В ночь на 31 декабря западные и японские СМИ сообщили, что Гон покинул Японию, несмотря на домашний арест, и находится в Ливане (у него гражданство Франции, Бразилии и Ливана). Сам Гон позже подтвердил эту информацию и заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования".
Карлос Гон
31 декабря 2019, 06:52
Экс-глава Nissan Гон въехал в Ливан под чужим именем, сообщает СМИ
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года.
В конце декабря 2018 года прокуратура провела повторный арест Гона, а затем еще один - широко распространенная в Японии практика. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,24 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).
В январе 2019 года Гону официально предъявили обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Весной защита внесла залог, и Гона поместили под домашний арест.
Новости о бывшем главе концерна Nissan Карлосе Гоне на телеэкране в Токио, Япония
31 декабря 2019, 06:46
Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
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Карлос ГонNissan MotorЯпонияВ мире
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