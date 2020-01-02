В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Открытое горение в ангаре в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров ликвидировано, сообщило в четверг ГУ МЧС по области.
"В 09:08 (местн) огнеборцы ликвидировали открытое горение в ангаре, расположенном на территории производственной площадки на ул. Заподнопромышленный район, 2/1 Полевского городского округа", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, площадь составила 600 "квадратов".
Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по проливке и разборке сгоревших конструкций.
В тушении были задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек.
Причину пожара устанавливают.