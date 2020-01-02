В Астрахани локализовали пожар в трехэтажном жилом доме

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пожар локализован в трехэтажном жилом доме в Пожар локализован в трехэтажном жилом доме в Астрахани , откуда ранее эвакуировали восемь человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. Были эвакуированы восемь человек.

"В 07 часов 40 минут (06 часов 40 минут мск.) на месте пожара объявлена локализация", - говорится в сообщении.