В Астрахани локализовали пожар в трехэтажном жилом доме

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пожар локализован в трехэтажном жилом доме в Астрахани, откуда ранее эвакуировали восемь человек, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. Были эвакуированы восемь человек.
"В 07 часов 40 минут (06 часов 40 минут мск.) на месте пожара объявлена локализация", - говорится в сообщении.
На месте от МЧС работают 20 единиц техники и 58 человек личного состава, добавили в ведомстве.
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