В Свердловской области загорелся ангар

"В 04.54 (мск) 2 января 2020 года поступила информация о пожаре на промышленной площадке по адресу: Свердловская область, Заподнопромышленный район 2/1 Полевского ГО. На момент прибытия пожарных подразделений установлено, что горит металлический ангар на площади 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.