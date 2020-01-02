Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T07:24+0300
https://ria.ru/20200102/1563069878.html
В Свердловской области загорелся ангар
https://cdn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_381db16e2c6dfbae01e3db4e6e3e6eed.jpg
РИА Новости

В Свердловской области загорелся ангар

07:24 02.01.2020
1176
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 04.54 (мск) 2 января 2020 года поступила информация о пожаре на промышленной площадке по адресу: Свердловская область, Заподнопромышленный район 2/1 Полевского ГО. На момент прибытия пожарных подразделений установлено, что горит металлический ангар на площади 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в 06.12 пожар локализован, ведется проливка и разбор конструкций.
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
31 декабря 2019, 17:48
В Сочи потушили пожар в жилом доме
000101
Обсудить 0
Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Новосибирск
В Новосибирске в 2020 году начнут строить сибирский синхротрон СКИФ
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Астроном оценил условия для наблюдения новогоднего метеорного потока
Сотрудник МЧС РФ
В Астрахани локализовали пожар в трехэтажном жилом доме
Нашивки на форме сотрудников МЧС
В Магадане ищут мужчину, пропавшего в Новый год на сопке
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Вертолет UH-60 Black Hawk ВВС Тайваня
На месте аварийной посадки вертолета на Тайване нашли выживших
Работа пожарно - спасательного центра
В Астрахани восемь человек эвакуировали из горящего дома
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская высмеяла желание Сенцова погулять по проспекту Бандеры
Вертолет UH-60 Black Hawk ВВС Тайваня
На Тайване аварийно приземлился вертолет с начальником генштаба
Наводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
Число жертв наводнения в Индонезии выросло до 21 человека
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
Москвичка объяснила прохожим, почему забрала с собой чужую девочку
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали, что их не устроило в сделке с "Газпромом"
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Нидерланды официально отказались от названия "Голландия"
Работа пожарно-спасательного центра
В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре
Утро после Нового года
В ВОЗ объяснили, почему рассол бесполезен после застолий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями
13:04В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
12:52Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
12:47Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"
12:43Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
12:40Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
12:39В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
12:30В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
12:24Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
12:15Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади
12:13Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
12:12ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
12:05В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек
12:04На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
12:03Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
12:02Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
12:02Ученые нашли способ снизить платежи за воду
12:01Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
12:00В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
11:55В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния