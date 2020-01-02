В Свердловской области загорелся ангар

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 04.54 (мск) 2 января 2020 года поступила информация о пожаре на промышленной площадке по адресу: Свердловская область, Заподнопромышленный район 2/1 Полевского ГО. На момент прибытия пожарных подразделений установлено, что горит металлический ангар на площади 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в 06.12 пожар локализован, ведется проливка и разбор конструкций.
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