S7 Airlines запустила субсидируемый рейс Барнаул – Новосибирск

"В этом году приступает к обслуживанию пассажиров компания S7 по рейсу Барнаул – Новосибирск. Самолет Embraer рассчитан на перевозку 78 пассажиров, частотность - пять раз в неделю. Плюс в том, что давно и плотно аэропорт Барнаул работает с авиакомпанией, она довольно большое значение имеет для перевозок - занимает практически 115 тысяч пассажиропотока (из более 500 тысяч)", - говорится в сообщении.