Загоревшееся в Астрахани здание примыкает к памятнику архитектуры

Сотрудники МЧС на месте пожара в Астрахани

© Фото : МЧС РФ Сотрудники МЧС на месте пожара в Астрахани

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Загоревшееся в четверг утром в Загоревшееся в четверг утром в Астрахани здание примыкает к памятнику градостроительства и архитектуры.

Главк МЧС по Астраханской области сообщил в четверг, что трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани на площади порядка 800 квадратных метров. Восемь человек эвакуированы.

По информации ведомства, адрес здания: улица Советская, 22. Это трехэтажное кирпичное здание соединено с двухэтажным (Советская, 24).