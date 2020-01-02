Загоревшееся в Астрахани здание примыкает к памятнику архитектуры

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Загоревшееся в четверг утром в Астрахани здание примыкает к памятнику градостроительства и архитектуры.
Главк МЧС по Астраханской области сообщил в четверг, что трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани на площади порядка 800 квадратных метров. Восемь человек эвакуированы.
По информации ведомства, адрес здания: улица Советская, 22. Это трехэтажное кирпичное здание соединено с двухэтажным (Советская, 24).
Последнее отмечено в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории) народов РФ - Дом Максимовой. Он построен во второй половине XIX века, является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. По данным из открытых источников, там находится салон красоты "На Советской".
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