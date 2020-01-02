На месте аварийной посадки вертолета на Тайване нашли выживших

Ранее китайские СМИ сообщили, что пропала связь с вертолетом министерства обороны Тайваня, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин. Сообщалось, что около 9.00 по местному времени вертолет совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань.