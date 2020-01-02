На месте аварийной посадки вертолета на Тайване нашли выживших

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Десять из 13 человек найдены живыми после вынужденной посадки военного вертолета Black Hawk на Тайване, поиски троих продолжаются, сообщает издание Taiwan News со ссылкой на министерство национальной обороны.
Ранее китайские СМИ сообщили, что пропала связь с вертолетом министерства обороны Тайваня, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин. Сообщалось, что около 9.00 по местному времени вертолет совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань.
Представитель министерства сообщил в ходе пресс-конференции, что Шэнь Имин был в числе тех, кого нашли живыми. На место инцидента прибыл министр обороны Янь Дэфа для контроля за спасательной операцией.
28 декабря 2019, 05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета