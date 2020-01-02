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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
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РИА Новости

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

06:45 02.01.2020 (обновлено: 10:21 02.01.2020)
295079
© Sputnik / Евгений Ашихмин / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе России и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
© Sputnik / Евгений Ашихмин
Перейти в фотобанк
Пешеходный КПП "Нарва-2" на границе России и Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами. Об этом говорится в новогоднем поздравлении политика, размещенном на сайте законодательного органа.
Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница". По его словам, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, "во всех проявлениях, включая государственную границу".
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
5 декабря 2019, 13:50Акценты
Эстонская пограничная горячка. Диагноз ясен, болезнь пока неизлечима Сильный шторм нанес серьезный ущерб забору, который Эстония строит на границе с Россией. Уж не происки ли это врагов прибалтийской республики? Кто они – даже думать не надо.
"Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН", — заявил спикер.
Это не первое подобное высказывание эстонского политика. В ноябре прошлого года Пыллуаас потребовал от Москвы "вернуть" прибалтийской республике "аннексированные территории". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова спикера парламента Эстонии, заявил о том, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми.
По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Таллин утверждает, что договор продолжает действовать. Ссылки на него были включены в преамбулу закона о ратификации российского-эстонского соглашения о границах. Москва расценила это как возможность предъявлять ей в будущем территориальные претензии и отозвала подпись под пограничным договором.
Здание Парламента в Таллине
9 декабря 2019, 11:15
Спикеру эстонского парламента предложили дать российское гражданство
838001416174426
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Хенн ПыллуаасЭстонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Счёт надо бы Эстонии выставить за то сколько было вложено в Эстонию во времена СССР... добавить туда часть Эстонии в гос.долге СССР и попутно включить туда с процентами сумму выкупа у Швеции в 1802.... Желание рот открывать быстро у Эстонии пройдёт... Поляки что то не сильно кричат после выступления Путина про посла Польши..
2 января, 07:29
Полёт Мысли
393710013
Население Эстонии на текущий день составляет 1 292 545 человек. Ещё немного времени пройдёт и тем будет исключительная экология, гадить будет некому.
2 января, 07:06
NNikki_5519
2824411010
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