Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спикер парламента Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами. Об этом говорится в новогоднем поздравлении политика, размещенном на сайте законодательного органа.

Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница". По его словам, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, "во всех проявлениях, включая государственную границу".

"Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН", — заявил спикер.

Это не первое подобное высказывание эстонского политика. В ноябре прошлого года Пыллуаас потребовал от Москвы "вернуть" прибалтийской республике "аннексированные территории". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова спикера парламента Эстонии, заявил о том, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми.

По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.