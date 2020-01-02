В Астрахани восемь человек эвакуировали из горящего дома

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Восемь человек эвакуировано из трехэтажного жилого дома в Астрахани, который горит на площади 800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.
Ранее ведомство сообщило, что возгорание произошло в четверг в 4.43 (3.43 мск) в Кировском районе Астрахани по ул. Советская, д. 22. Был объявлен повышенный ранг пожара.
"На месте от МЧС работают 20 единиц техники и 58 человек личного состава. На месте пожара эвакуировано 8 человек", - говорится в сообщении МЧС. Также указывается, что временно люди будут размещены в здании лицея по адресу: ул. Шелгунова, 14.
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