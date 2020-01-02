В Астрахани восемь человек эвакуировали из горящего дома

Ранее ведомство сообщило, что возгорание произошло в четверг в 4.43 (3.43 мск) в Кировском районе Астрахани по ул. Советская, д. 22. Был объявлен повышенный ранг пожара.

"На месте от МЧС работают 20 единиц техники и 58 человек личного состава. На месте пожара эвакуировано 8 человек", - говорится в сообщении МЧС. Также указывается, что временно люди будут размещены в здании лицея по адресу: ул. Шелгунова, 14.