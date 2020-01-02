Нидерланды официально отказались от названия "Голландия"

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды , сообщает радиостанция NOS

Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды". Правительство считает, что такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.

Власти страны также полагают, что данное решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию — Амстердам , Харлем и Гаагу — и эти города не справляются с наплывом туристов.

Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

Ранее стало известно, что власти Амстердама хотят отказаться от использования термина "Квартал красных фонарей". Привычное наименование полностью исчезнет с городских указателей — оно будет заменено на историческое название района "Де Валлен" или на "Центр города".