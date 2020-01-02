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Нидерланды официально отказались от названия "Голландия"
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РИА Новости

Нидерланды официально отказались от названия "Голландия"

05:41 02.01.2020 (обновлено: 10:14 02.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды". Правительство считает, что такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.
Власти страны также полагают, что данное решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу — и эти города не справляются с наплывом туристов.
Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.
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Ранее стало известно, что власти Амстердама хотят отказаться от использования термина "Квартал красных фонарей". Привычное наименование полностью исчезнет с городских указателей — оно будет заменено на историческое название района "Де Валлен" или на "Центр города".
Национальный cовет по туризму, в свою очередь, надеется, что туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, ведь такие популярные места, как Амстердам или парк Кекенхоф, город Лисс, уже успели пострадать от ажиотажа.
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НидерландыВ мире
Популярные комментарии
От перемены названия, репутация не изменится!
2 января, 05:53
Тор Тор
137120005
Только в одурманенные различной наркотой головы мог прийти такой бред, что если переименовать государство, то его репутация как наркопритона и борделя изменится!
2 января, 07:33
Northern F0x
95120007
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