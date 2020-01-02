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В Астрахани загорелся жилой дом
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РИА Новости

В Астрахани загорелся жилой дом

05:18 02.01.2020 (обновлено: 10:09 02.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Астраханской областиЗагорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской области
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара на данный момент составляет 800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.

"Второго января в 4 часа 43 минуты (3.43 мск) в Кировском районе Астрахани по ул. Советская, дом 22 произошло загорание трехэтажного жилого дома… Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Объявлен повышенный ранг пожара – "вызов №3". Из дома эвакуировали восемь человек.
Загоревшееся здание примыкает к двухэтажному дому Максимовой, который построен во второй половине XIX века и является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.
Сотрудник МЧС
30 декабря 2019, 16:03
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