В Астрахани загорелся жилой дом

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара на данный момент составляет 800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.

"Второго января в 4 часа 43 минуты (3.43 мск) в Кировском районе Астрахани по ул. Советская, дом 22 произошло загорание трехэтажного жилого дома… Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Объявлен повышенный ранг пожара – "вызов №3". Из дома эвакуировали восемь человек.