Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T13:00+0300
https://ria.ru/20200102/1563069546.html
На Тайване аварийно приземлился вертолет с начальником генштаба
https://cdn21.img.ria.ru/images/156306/96/1563069652_29:0:3670:2048_1036x0_80_0_0_40d6e9fa90e0720e5df23eb6c7561267.jpg
РИА Новости

На Тайване аварийно приземлился вертолет с начальником генштаба

05:16 02.01.2020 (обновлено: 13:00 02.01.2020)
2595
© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет UH-60 Black Hawk ВВС Тайваня
Вертолет UH-60 Black Hawk ВВС Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет UH-60 Black Hawk ВВС Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 2 янв - РИА Новости. Связь потеряна с вертолетом министерства обороны Тайваня, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, включая начальника генштаба, сообщают китайские СМИ.
Как пишет газета Global Times, связь с вертолетом Black Hawk пропала утром в четверг, на борту находились начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин и другие высокопоставленные военные.
По предварительным данным, около 9.00 по местному времени вертолет совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань, на место ЧП направляются спасатели.
В министерстве национальной обороны позднее сообщили, что живыми нашли десять человек, включая Шэнь Имина, поиски еще троих продолжаются.
Гавайи
28 декабря 2019, 05:56
На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
1124522
Обсудить 0
ТайваньВ мире
Рекомендуем
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали, что их не устроило в сделке с "Газпромом"
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская высмеяла желание Сенцова погулять по проспекту Бандеры
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Нидерланды официально отказались от названия "Голландия"
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
Москвичка объяснила прохожим, почему забрала с собой чужую девочку
Вор
В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС
В Магадане ищут мужчину, пропавшего в Новый год на сопке
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Наводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
Число жертв наводнения в Индонезии выросло до 21 человека
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Вертолет UH-60 Black Hawk ВВС Тайваня
На месте аварийной посадки вертолета на Тайване нашли выживших
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Пачки денег
"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04ГИБДД заявила об усилении контроля за пьяными водителями
13:04В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
12:52Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
12:47Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"
12:43Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
12:40Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
12:39В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
12:30В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
12:24Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
12:15Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади
12:13Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
12:12ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
12:05В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек
12:04На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
12:03Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
12:02Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
12:02Ученые нашли способ снизить платежи за воду
12:01Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
12:00В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
11:55В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния