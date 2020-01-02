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Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
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РИА Новости

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

04:58 02.01.2020
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© Mulugeta AyeneМесто крушения пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии
Место крушения пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии
© Mulugeta Ayene
Место крушения пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Количество крушений крупных коммерческих самолетов и число погибших при данных инцидентах людей в 2019 году снизилось вдвое по сравнению с 2018-м, сообщает голландская консалтинговая фирма To70.
По ее информации, в 2019 году произошло 86 авиапроисшествий, в восьми из которых погибли люди. В 2018 году число крушений составляло 160, при этом погибшие были в 13 из них. Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Самыми крупными авиакатастрофами 2019 года стали крушения самолетов Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" и Fokker 100 авиакомпании Bek Air.
По данным экспертов, на сегодняшний день в среднем одна  авиакатастрофа приходится на 5,6 миллиона полетов.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
30 декабря 2019, 09:42
В МВД Казахстана назвали новую версию авиакатастрофы близ Алма-Аты
В марте 2019 самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, на борту которого находились 157 человек, все они погибли. После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
29 декабря 2019, 10:17Крушение самолета в Алма-Ате
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
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