В Магадане ищут мужчину, пропавшего в Новый год на сопке

"Два молодых человека в нетрезвом виде приехали на такси к подножию сопки, которая является излюбленным местом горожан, вышли из него, сказали водителю подождать их. Немного погуляв, вернулись и сказали отвезти их домой. Отъехав немного от сопки, один из молодых людей обнаружил, что потерял телефон. Он вылез из машины и пошел на поиски телефона. Не дождавшись своего товарища, второй мужчина пошел за ним. Через некоторое время мужчина, который потерял телефон, вернулся один, сел в машину и сказал водителю, чтобы он ехал. Прибыв по адресу, молодой человек расплатился с водителем и ушел. Но водитель такси заволновался за судьбу второго человека и обратился в полицию", - говорится в сообщении.