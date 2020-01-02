В Магадане ищут мужчину, пропавшего в Новый год на сопке

МАГАДАН, 2 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели безрезультатно обследовали сопку Марчеканскую в Магадане, на которой при странных обстоятельствах 31 декабря пропал мужчина, сообщает магаданский филиал ДВРПСО МЧС России.
"Два молодых человека в нетрезвом виде приехали на такси к подножию сопки, которая является излюбленным местом горожан, вышли из него, сказали водителю подождать их. Немного погуляв, вернулись и сказали отвезти их домой. Отъехав немного от сопки, один из молодых людей обнаружил, что потерял телефон. Он вылез из машины и пошел на поиски телефона. Не дождавшись своего товарища, второй мужчина пошел за ним. Через некоторое время мужчина, который потерял телефон, вернулся один, сел в машину и сказал водителю, чтобы он ехал. Прибыв по адресу, молодой человек расплатился с водителем и ушел. Но водитель такси заволновался за судьбу второго человека и обратился в полицию", - говорится в сообщении.
Полицейские обратились за помощью к спасателям, поскольку не имеют специализированной высокопроходимой снегоходной техники.
"На снегоходе спасатели обследовали подножие сопки, где было много ответвлений и тропинок, опросили гуляющих там людей, которых был достаточно много. Молодого человека никто не видел. После безрезультатных поисков спасатели передали информацию сотрудникам полиции и убыли к месту несения дежурства в готовности к реагированию при появлении новой информации", - сообщает ведомство.