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УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай
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РИА Новости

УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай

04:09 02.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПодключение электроники на конвейере сборочного цеха Ульяновского Автомобильного Завода ("УАЗ")
Подключение электроники на конвейере сборочного цеха Ульяновского Автомобильного Завода (УАЗ)
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Подключение электроники на конвейере сборочного цеха Ульяновского Автомобильного Завода ("УАЗ"). Архивное фото
САМАРА, 2 янв – РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует расширить поставки автомобилей в Китай, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
"Налаживает сотрудничество с зарубежным партнером Ульяновский автомобильный завод - в Китай поставлена пробная партия в количестве порядка 600 машин модели "Хантер". Сейчас прорабатывается возможность направления на сертификацию на соответствие техническим требованиям КНР моделей "Патриот", "Пикап", Автобус/Комби", - сказал Морозов.
Он отметил, что выйти на китайский рынок также планируют ульяновские производители металлоконструкций, дорожных и мостовых барьерных ограждений. Для этого специалисты изучили китайские стандарты, выпущена пробная партия. Сейчас проведён аудит завода и производства со стороны представителей контролирующих органов Китая.
"Партнёрские связи Ульяновской области с Китаем насчитывают уже более 20 лет. Мы прошли серьёзный путь навстречу друг другу и сегодня возлагаем большие надежды на дальнейшее продолжение сотрудничества. Во внешнеторговых связях КНР остаётся одним из важных партнёров региона", - добавил губернатор.
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