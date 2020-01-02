В Ульяновской области разработают турмаршруты к юбилею Ленина

САМАРА, 2 янв – РИА Новости. Новые маршруты для китайских туристов разработают в Ульяновской области к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, которое отмечается в 2020 году, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
"Туристов из Китая действительно очень привлекает родина Ленина… В следующем году мы отмечаем большую дату - 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. Ставим цель – принять порядка 2000 китайских туристов. Сейчас разрабатываются новые маршруты, такие как "Великий советский путь", "Большое волжское сафари", продолжает действовать брендовый "Красный маршрут", - сказал Морозов.
Он отметил, что гостиницы и рестораны области активно присоединяются к программе China Friendly, цель которой – создание комфортной среды для китайских туристов.
"Соглашение о реализации в регионе этого проекта мы подписали в 2018 году, сегодня к нему подключились 10 субъектов в сфере туризма и гостеприимства, такие как гостиница "Волга", "Венец", отель "Хилтон", музей-заповедник "Родина В.И.Ленина", "Ленинский мемориал", ресторан "Феникс", "Матрёшки" и другие. Участники получают соответствующий знак качества и свидетельства соответствия потребностям туристов из Китая", - добавил Морозов.
Морозов также рассказал о растущем интересе к Ульяновской области индивидуальных туристов из КНР, в 2019 году их число превысило 400 человек.
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