В Ульяновской области разработают турмаршруты к юбилею Ленина

"Туристов из Китая действительно очень привлекает родина Ленина… В следующем году мы отмечаем большую дату - 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. Ставим цель – принять порядка 2000 китайских туристов. Сейчас разрабатываются новые маршруты, такие как "Великий советский путь", "Большое волжское сафари", продолжает действовать брендовый "Красный маршрут", - сказал Морозов.

Он отметил, что гостиницы и рестораны области активно присоединяются к программе China Friendly, цель которой – создание комфортной среды для китайских туристов.

"Соглашение о реализации в регионе этого проекта мы подписали в 2018 году, сегодня к нему подключились 10 субъектов в сфере туризма и гостеприимства, такие как гостиница "Волга", "Венец", отель "Хилтон", музей-заповедник "Родина В.И.Ленина", "Ленинский мемориал", ресторан "Феникс", "Матрёшки" и другие. Участники получают соответствующий знак качества и свидетельства соответствия потребностям туристов из Китая", - добавил Морозов.