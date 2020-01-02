В Хабаровском крае вода ушла с подтопленных нагонной волной территорий

В результате нагонной волны пострадали три населенных пункта Охотского района. В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в поселке Новая Иня - один жилой дом и одна придомовая территория, в поселке Охотск вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц. Жильцы разместились у родственников. Введен режим ЧС.