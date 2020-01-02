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В Хабаровском крае вода ушла с подтопленных нагонной волной территорий
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РИА Новости

В Хабаровском крае вода ушла с подтопленных нагонной волной территорий

03:44 02.01.2020 (обновлено: 03:45 02.01.2020)
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© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяВ прибрежных населенных пунктах Охотского района Хабаровского края объявлена ЧС из-за образрования мощного циклона
В прибрежных населенных пунктах Охотского района Хабаровского края объявлена ЧС из-за образрования мощного циклона
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Вода полностью ушла из трех населенных пунктов Охотского района Хабаровского края, которые ранее подтопило нагонной волной, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В результате нагонной волны пострадали три населенных пункта Охотского района. В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в поселке Новая Иня - один жилой дом и одна придомовая территория, в поселке Охотск вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц. Жильцы разместились у родственников. Введен режим ЧС.
"При полном отливе вода полностью ушла с ранее потопленных нагонной волной территорий в трех населенных пунктах Охотского района. При ночном приливе повторного подтопления не было. В настоящее время подтопленных жилых домов и придомовых территорий нет", - говорится в сообщении.
В четверг планируют обойти дворы, чтобы оценить обстановку и ущерба. Организованы аварийно-восстановительные работы, расчистка оказавшихся в зоне подтопления улиц.
МЧС отмечает, что течение 2-3 января на побережье Охотского моря еще будет оказывать воздействие проходящий циклон.
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