В Хабаровском крае вода ушла с подтопленных нагонной волной территорий

ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Вода полностью ушла из трех населенных пунктов Охотского района Хабаровского края, которые ранее подтопило нагонной волной, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В результате нагонной волны пострадали три населенных пункта Охотского района. В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в поселке Новая Иня - один жилой дом и одна придомовая территория, в поселке Охотск вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц. Жильцы разместились у родственников. Введен режим ЧС.
"При полном отливе вода полностью ушла с ранее потопленных нагонной волной территорий в трех населенных пунктах Охотского района. При ночном приливе повторного подтопления не было. В настоящее время подтопленных жилых домов и придомовых территорий нет", - говорится в сообщении.
В четверг планируют обойти дворы, чтобы оценить обстановку и ущерба. Организованы аварийно-восстановительные работы, расчистка оказавшихся в зоне подтопления улиц.
МЧС отмечает, что течение 2-3 января на побережье Охотского моря еще будет оказывать воздействие проходящий циклон.
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