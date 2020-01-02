Летчики ЗВО опробуют авиатренажеры нового поколения

Самолет Су-27 на одном из аэродромов ЗВО. Архивное фото

Самолет Су-27 на одном из аэродромов ЗВО

© Фото : Минобороны РФ Самолет Су-27 на одном из аэродромов ЗВО

ВОРОНЕЖ, 2 янв – РИА Новости. Летчики смешанной авиационной дивизии Летчики смешанной авиационной дивизии Западного военного округа в 2020 году опробуют авиатренажер для подготовки на боевые самолёты Су-30СМ, Су-34, Су-35С, сообщили журналистам в пресс-службе ЗВО.

"В течение 2020 года летчикам предстоит налетать более 800 часов на каждом типе авиационных симуляторов, а также выполнить более 3000 нештатных ситуаций и особых случаев", - говорится в сообщении.

Новые тренажеры позволят летчикам отработать взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, нештатные ситуации, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям.

Летчикам первого класса предстоит налетать не менее 20 часов, пилоты второго и третьего класса проведут в кабинах авиационных тренажеров 30 и 40 часов соответственно.