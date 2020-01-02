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Летчики ЗВО опробуют авиатренажеры нового поколения
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РИА Новости

Летчики ЗВО опробуют авиатренажеры нового поколения

03:32 02.01.2020
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© Фото : Минобороны РФСамолет Су-27 на одном из аэродромов ЗВО
Самолет Су-27 на одном из аэродромов ЗВО
© Фото : Минобороны РФ
Самолет Су-27 на одном из аэродромов ЗВО. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 янв – РИА Новости. Летчики смешанной авиационной дивизии Западного военного округа в 2020 году опробуют авиатренажер для подготовки на боевые самолёты Су-30СМ, Су-34, Су-35С, сообщили журналистам в пресс-службе ЗВО.
"В течение 2020 года летчикам предстоит налетать более 800 часов на каждом типе авиационных симуляторов, а также выполнить более 3000 нештатных ситуаций и особых случаев", - говорится в сообщении.
Новые тренажеры позволят летчикам отработать взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, нештатные ситуации, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям.
Летчикам первого класса предстоит налетать не менее 20 часов, пилоты второго и третьего класса проведут в кабинах авиационных тренажеров 30 и 40 часов соответственно.
Современные авиационные тренажерные комплексы выполнены в виде реальной кабины самолета. Они смонтированы в интерактивной сфере, воссоздающей воссоздать 100% присутствия в системе коллимационной визуализации. В свою очередь шестиступенная динамическая система позволяет пилотам ощущать созданную ими нормальную, продольную и боковую перегрузки.
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24 октября 2019, 03:16
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